الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 5 سنوات لبائع متجول للاتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع متجول بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار وائل عزيز مهنا، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى.

 

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 22092 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

 

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه أثناء المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم "م.ف.م"، بائع متجول، قد تخلي عن حافظة تبغ ألقاها علي جانب الطريق قالتقطها القوة الأمنية وتبين أنها تحوي على قطعة لمخدر الحشيش وعدد 10 أقراص لمادة الكلونازيبام.


فتم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية.

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