الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بشبين الكوم ويتابع بدء موسم حصاد القمح

محافظ المنوفية يتابع
محافظ المنوفية يتابع حصاد محصول القمح بالمزارع

قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المراكز والمدن والوقوف على حجم الأعمال لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها مدير مديرية الطرق والنقل ، مدير مشروع وحدة الرصف ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، رئيس حى غرب شبين الكوم.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق مصنع الغزل امتداد شارع صبرى أبو علم إتجاه مصنع الغزل بحى غرب شبين الكوم بطول 550 متر وبتكلفة ما يزيد عن (7) مليون جنيه بنسبة تنفيذ100% ، حيث تم الإنتهاء من كافة أعمال الرصف والتطوير بالشارع والتي شملت ( أعمال قطع فرمة - وضع طبقة الأساس – توسعة الطريق – إنشاء أرصفة جانبية – إنشاء جزيرة وسطي – تركيب بلاط إنترلوك علي جانبي الطريق - تركيب بلاعات مياه الأمطار – زراعة أعمدة ديكورية بالجزيرة - زراعة الأشجار  - فرد طبقة الرصف النهائية ) ، وجاري الإنتهاء من فرد الطبقة السطحية النهائية.

ووجه المحافظ رئيس حي غرب بضرورة الاعتناء بالأشجار بالجزيرة الوسطي  بصفة مستمرة للحفاظ عليها، وكذا توفير السيارة المكنسية لإزالة  تجمعات الأتربة والحفاظ علي المظهر الحضاري لأعمال التطوير، هذا وقد قدم أهالي المنطقة الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على مجهوداته المبذولة بالمحافظة وتحقيق نقلة نوعية بالمستوي الحضاري بالمنطقة.

وخلال جولته، تـابع محافظ المنوفية أعمال بدء موسم الحصاد بأحد الحقول الزراعية بمنطقة مصنع العزل، واستفسر من المزارعين عن أعمال الحصاد وحثهم علي ضرورة الالتزام بأعمال توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتذليل كافة العقبات لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم.

أعمال رصف أعمال الرصف الاجتماعي الجزيرة الوسطى الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن أبو ليمون

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