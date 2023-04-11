الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ليست الأولي.. سائق يُعيد 40 ألف جنيه لراكبة علي طريق «الغردقة- القاهرة»

السائق والمشرف والراكب
السائق والمشرف والراكب

في لافتة طيبة ومثال للأمانة حرص سائق أحد الاوتوبيسات العاملة علي طريق «الغردقة- القاهرة»، علي إعادة مبلغ مالي لراكب كان معه خلال الرحلة، وذلك بعدما نسيها علي مقعده، ليتواصل معه ويسلمها له بعد ذهابه.

بدأت الواقعة عندما عثر محمود صالح، مشرف الباص بأحد شركات نقل الركاب؛ أثناء مراجعته للأوتوبيس علي مبلغ مالي تجاوز الـ 40 الف جنيه مصريًا، ولاب توب؛ علي أحد الأرفف بالباص، والتي كان يجلس بجوارها أحد الركاب بعد مغادرته مقعده، علي الفور تواصل المشرف مع السائق والذي يُدعي عبد الله محمود، ليتم التواصل الفوري مع الشركة التابع لها الأتوبيس لإخبارهم بالعثور على حقيبة بها مبلغ مالى وجهاز لاب توب.

وتواصل الراكب بإدارة الشركة، وتم التواصل معه وتوصيل الحقيبة وجهاز الاب توب له، وتقدم بالشكر للمشرف والسائق معاً. 

الواقعة ليست الأولى لهما حيث عثرا في شهر فبراير الماضى أيضا داخل الاتوبيس على مبلغ مالى قدره 3500 دولار أمريكى، و5000 جنيه مصرى، ودبلتين وخاتم ذهب، وتم تسليمهم أيضا لصاحبهم.

شركات نقل الركاب طريق الغردقة مبلغ مالي جهاز لاب توب العثور على حقيبة البحر الاحمر

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