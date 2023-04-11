ياسين التهامى على المسرح المكشوف بالأوبرا وكلثوميات بمعهد الموسيقى.. الخميس

تتوالى فعاليات برنامج الأوبرا الرمضاني حيث يقام مساء الخميس 13 أبريل بالقاهرة والأسكندرية 3 عروض متنوعة

ففي التاسعة والنصف مساء على المسرح المكشوف يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي حفلا يضم مجموعة من قصائد المديح النبوى والابتهالات والقصائد الصوفية التراثية .

وفي نفس الموعد يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفل ضمن سلسلة كلثوميات ويقوده المايسترو صلاح غباشي ويتضمن عدد من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم يؤديها كل من صابرين النجيلي وبسملة كمال .

وفرقة أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

كما يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا لفرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار يضم مختارات من أعمال الطرب العربى الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين .