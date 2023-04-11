الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ياسين التهامى على المسرح المكشوف بالأوبرا وكلثوميات بمعهد الموسيقى.. الخميس

الشيخ ياسين التهامي
الشيخ ياسين التهامي

تتوالى فعاليات برنامج الأوبرا الرمضاني حيث يقام مساء الخميس 13 أبريل بالقاهرة والأسكندرية 3 عروض متنوعة

ففي التاسعة والنصف مساء على المسرح المكشوف يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي حفلا يضم مجموعة من قصائد المديح النبوى والابتهالات والقصائد الصوفية التراثية .

وفي نفس الموعد يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفل ضمن سلسلة كلثوميات ويقوده المايسترو صلاح غباشي ويتضمن عدد من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم يؤديها كل من صابرين النجيلي وبسملة كمال .

وفرقة أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

كما يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا لفرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار يضم مختارات من أعمال الطرب العربى الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين .

 

المايسترو صلاح غباشي أوبرا الإسكندرية فرقة ام كلثوم للموسيقى العربيه فعاليات برنامج الاوبرا الرمضانى ياسين التهامي معهد الموسيقى العربية

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