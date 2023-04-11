الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحت تهديد السلاح.. عصابة تحتجز تاجر دواجن بالزيتون

دواجن
دواجن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ضبط تشكيل عصابى احتجز تاجر دواجن تحت تهديد السلاح بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الزيتون من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، تضرر خلاله من قيام 3 أشخاص "غير معلومين لديه" بانتحالهم صفة رجال شرطة، وإصطحاب تاجر دواجن "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حلوان للمنطقة محل البلاغ وطلب مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم 3 أشخاص وبحوزتهم 3 سلاح أبيض 2 مطواة، سنجة.

وُعثر بصحبتهم على المجنى عليه وبحوزته مبلغ مالى وبسؤال المجنى عليه قرر بتوجهه بإرادته صحبه المتهمين لسداد المبلغ الذى بحوزته كدفعة أولى من مديونية لأحد الأشخاص "غير متواجد"، وأثناء التفاوض معهم قاموا بإشهار الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وتهديده بالإيذاء فى حالة عدم سداده باقى المبلغ.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأخير نظير مبلغ مالى لكل منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.

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