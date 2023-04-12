"وعدنى بالجواز وغدر بيا".. مأساة فتاة سلمها حبيبها لأصحابه وتناوبوا اغتصابها بالسويس

"وعدني بالجواز وغدر بيا سلمني لأصحابه وتناوبوا اغتصابي".. كلمات بسيطة بدأت بها فتاة السويس سرد مأساتها بعد اكتشافها تخدير حبيبها لها واصطحابها برفقة أصدقائه إلى شاليه بمدينة العين السخنة بعد تخديرها وتناوبوا الاعتداء الجنسي عليها، حيث استعادت وعيها أثناء انتهاك أحد المتهمين لجسدها ووجدت نفسها مجردة تماما من ملابسها ما دفعها للصراخ والاستغاثة.

وقالت الفتاة المجني عليها "م.ج"، 20 سنة، إن 3 أشخاص قاموا باستدراجها إلى أحد الشاليهات بقرية سياحية في العين السخنة وبعد تناول مشروب عصير، وفوجئت حال عودتها للوعي بقيام أحدهم بالاعتداء عليها وتجريدها من ملابسها.

وقالت المجني عليها إنها كانت ترتبط بعلاقة عاطفية مع أحد الأشخاص يدعى يحيى، وعدها بالزواج وتقدم لخطبتها من والدتها لكنه كان يتحجج بتأخير إعلان الخطبة حتى تسمح ظروفه واستمرت مماطلته لمدة 5 أشهر، ما دفعها لقطع صلتها به عندما شعرت أنه يلعب بمشاعرها حتى عاد قبل رمضان بأسبوع واتصل بها هاتفيا طلب منها مسامحته ولقائه للذهاب إلى العشاء بأحد المطاعم.

وقالت الضحية إنها فوجئت بوجود 2 آخرين وفتاة برفقته وادعي أنهم من أقاربه، وذهبوا جميعا إلى كافيه وطلبوا لها عصير عندما تناولته شعرت بدوار شديد ثم غابت تماما عن الوعي حتى استعادت وعيها مرة أخرى لتفاجأ بأحد أصدقاء حبيبها يعاشرها معاشرة الأزواج وهي عارية تماما فصرخت بشدة، ولطمت خديها ما دفع الشاب لمحاولة تهدئتها، وحضر حبيبها والآخرون محاولين إلهائها حتى تصمت لعدم لفت الانتباه وأخبروها إنهم سيقومون بإعادتها لمنزلها وبالفعل ساعدتها الفتاة على ارتداء ملابسها، حيث كان جسدها في حالة إعياء شديدة واصطحبوها بسيارة لمنزلها وانصرفوا وظلت أسبوعا في حالة صدمة وحاول المتهمون لقائها مرة أخرى فخشيت من ايذائها مرة أخرى وصارحت عائلتها وتوجهت لقسم شرطة عتاقة وحررت محضر بالواقعة كاملة وتم إلقاء القبض على المتهمين الذين نفوا الواقعة وقالوا إنها ذهبت معهم برضاها.

وأضافت الفتاة الضحية أن المتهمين بعد علمهم بإبلاغها الشرطة قاموا بتهديدها بالإيذاء حتى تتنازل عن المحضر وتلقت رسائل تهديد من أسرة المتهم الذي كان يعاشرها جنسيا خاصة أنه عريس جديد متزوج حديثا منذ شهر ونصف فقط.

وفجرت الفتاة مفاجئة عندما قالت إنها أصيبت بانهيار عصبي نتيجة ما تعرضت له عندما اكتشفت حملها نتيجة اغتصابها فأبلغت النيابة العامة بالتطور الجديد حتى ترفع دعوى نسب وتطلب إجراء تحاليل DNA للمتهمين الثلاثة حتى يتم التعرف على والد الطفل.

وكانت رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن استدراج 3 أشخاص لإحدى الفتيات والتعدي عليها داخل أحد الشاليهات بالسويس.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22/3/2023 تبلغ لقسم شرطة عتاقة من إحدى الفتيات، مقيمة بالسويس بتضررها من شخصين، مقيمان بمحافظة السويس لقيامهما بالتعدي عليها تم ضبطهما.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال الشاكية، أقرا أنه يوجد علاقة بين أحدهما والشاكية، وأنها دائمة التردد على الشاليه الخاص به، وبتاريخ الواقعة اتفق معها على التقابل معًا بالشاليه سالف الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.