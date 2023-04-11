سفير نيودلهي بالقاهرة يفتتح معرض "لمحات من الهند" بالهناجر

افتتح سفير الهند بالقاهرة اجيت جوبتيه والدكتور أكرم حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم نيابة عن الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، اليوم الثلاثاء، “معرض لمحات من الهند” لرسوم معلمي التربية الفنية والذي نظمته سفارة الهند بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بدعم من دار الأوبرا المصرية.

وشارك بالمعرض عدد كبير من معلمي التربية والفنية على مستوى الجمهورية، بحسب بيان السفارة الهندية بالقاهرة.

وبحسب بيان للسفارة الهندية بالقاهرة - حصلت “الدستور” نسخة منه- ألقي سفير الهند كلمة فى نهاية الاحتفالية و أعرب فيها عن سعادته لما شاهده من مستوى متميز للاعمال المعروضة بالمعرض والتى ضمت اكثر من 100 لوحة ومزجت فيه عن الحضارتين المصرية والهندية وعبر من خلالها معلمي التربية الفنية عن مظاهر الحياة والصداقة التي ربطت بين شعبي البلدين واضاف بأن المعرض ياتي في اطار الاحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر أيضًا 75 عامًا على استقلال الهند.

تطوير العلاقات الثقافية والاتصالات الشعبية بين البلدين

ويهدف هذا الحدث أيضًا إلى تطوير علاقات ثقافية أقوى واتصالات شعبية بين البلدين الصديقين الهند ومصر بحسب البيان.

ومن جانبه، أعرب اكرم حسني، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن شكره للتعاون بين سفارة الهند ووزارته للتعاون المستمر وتنظيم مسابقة لمحات من الهند بين طلاب المدارس علي مستوي الجمهورية علي مدي 26 عاما.

كما اشار إلى أن تنظيم المسابقة الخاصة لمعلمي التربية الفنية سابقة تعد الأولي من نوعها وتتماشي مع سياسة وزارة التعليم في تنمية وبناء قدرات المعلمين.