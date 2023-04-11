الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان جداول امتحانات صفوف النقل والإعدادية بالجيزة بعد قليل

طلاب
طلاب

أعلنت محافظة الجيزة، اعتماد المحافظ اللواء أحمد راشد، جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بعد قليل.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان لها، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن جداول امتحانات الشهادة الاعدادية وصفوف النقل بالمحافظة فور اعتمادها من المحافظ.

وتغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية، لدخول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وكانت قد ناشدت الوزارة، الطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، بسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

وكان قد زار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مدرسة القديس يوسف للغات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وفي مستهل الزيارة، قدم الوزير التهنئة لإدارة المدرسة والمعلمين والطلاب الأقباط بمناسبة أعياد المسيحين، مشيرًا إلى أن التعليم الخاص يعد شريكا أساسيا في العملية التعليمية، وأن التعليم مسؤولية قومية تضامنية، والنجاح في تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيسي على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير فصول الصفوف الثانى والرابع والسادس الابتدائي، وأجرى حوارا مع الطالبات فى المواد الدراسية التى يتم شرحها، لمعرفة مدى استجابتهن واستفادتهن من الدروس.

كما تفقد أحد فصول الصف الثالث الإعدادي أثناء حصة للغة العربية، وأجرى حوارًا مع الطالبات عن كيفية تعلم اللغة والاعتزاز بها، كما تفقد أيضا فصلا للصف الأول الثانوى أثناء شرح لمادة الكيمياء، حيث ناقش الطلاب فى الدرس.

التربية والتعليم والتعليم الفني الأول والثاني الثانوي الاستمارة الالكترونية الجهود الحكومية الثاني الثانوي التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازي

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