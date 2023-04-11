الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أقصاها 90 دقيقة.. "السكة الحديد" تعلن تأخيرات قطارات اليوم

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم  الثلاثاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدماتالمقدمة لجمهور الركاب.

خط القاهرة - الإسكندرية مدة 30 دقيقة.

القاهرة - أسيوط مدة 60 دقيقة.

أسيوط - أسوان مدة 60 دقيقة.

خط بنها - بورسعيد 90 دقيقة.

خط طنطا - المنصورة - دمياط مدة 45 دقيقة.

خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة متوسط التأخيرات مدة 45 دقيقة.

وكان قد التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، السفير ميكيلي كوارونى- سفير إيطاليا في مصر، لبحث التعاون بين الجانبين فيمجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري، بحضور رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة ميناء دمياط. 

وأكد الوزير على عمق العلاقات بين الجانبين وعلى أهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف(يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وكذلك التعاون فيتمويل جانب من مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، مشيرًا إلى الاهتمام الكبيرالذي توليهالحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لجعل مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

السكة الحديد تأخيرات القطارات وصلت ل ٣٠ دقيقة بخط القاهرة - الإسكندرية تأخيرات القطارات وصلت ل ٣٠ دقيقة بخط القاهرة الإسكندرية بخط القاهرة - الاسكندرية السكة الحديد هيئة السكك الحديدية التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات

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