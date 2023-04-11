الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ربة منزل قتلت ابن شقيق زوجها بالمنيا

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة حبس المتهمة بقتل طفل ذبحًا بمنطقة المقابر في المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ انتقامًا من والدته.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من كشف ملابسات العثور على جثة طفل بمنطقة المقابر، وقبضت على مرتكبة الواقعة.

البداية كانت ببلاغ ورد لمركز شرطة المنيا، من قبل إحدى السيدات، تقيم بدائرة المركز، يفيد بالعثور على طفل مُصاب بجرح ذبحي بالرقبة بمنطقة المقابر، وتم نقله لأحد المستشفيات وتوفي في أثناء إسعافه.

وبسؤال والد الطفل المتوفي ووالدته، أضافا باعتياد ابنهما البالغ من العمر عامين و6 أشهر باللهو أمام المنزل، وبإجراء التحريات توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة عم المجني عليه، مقيمة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات سابقة مع والدة المجني عليه، فعقدت العزم على قتل الطفل والتخلص منه انتقامًا من والدته بسبب خلافات بينهما.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق.

المنيا زوج قتل ربة منزل حبس

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