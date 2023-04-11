سيئول: استمرار رفض كوريا الشمالية المكالمات تحرك أحادي الجانب وغير مسؤول

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، استمرار رفض نظيرتها الشمالية الرد على المكالمات اليومية عبر الخط العسكري الساخن لليوم الخامس على التوالى.

وأعربت سيئول عن أسفها الشديد إزاء رفض كوريا الشمالية الرد على المكالمات، معتبرة أن ذلك تحرك أحادي الجانب وغير مسؤول.

وصرح وزير الوحدة الكوري الجنوبي كوون يونغ سيه، خلال بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية، بأن الحكومة تعرب عن أسفها الشديد إزاء الموقف الأحادي الجانب وغير المسؤول لكوريا الشمالية.

وحذرت كوريا الجنوبية بشدة من أن هذا لن يؤدي إلا لعزل الشمال نفسه ومواجهة مواقف أكثر صعوبة.

يجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية لم ترد على المكالمات الهاتفية المنتظمة عبر قنوات الاتصال بين الكوريتين لليوم الخامس على التوالي دون تحديد أي أسباب.

وأشار وزير الوحدة الكوري الجنوبي إلى أن تحرك كوريا الشمالية لإثارة التوترات ليس جيدا لشبه الجزيرة الكورية وكذلك لكوريا الشمالية نفسها.

كوريا الجنوبية ستتخذ جميع الإجراءات لجعل الشمال يتحمل المسؤولية عن نشاطه غير القانوني

وأعرب يونغ عن أمله في أن يتخذ الزعيم الكوري الشمالي قرارا حكيما، مدينا بشدة استخدام كوريا الشمالية المتكرر غير المصرح به للأصول الكورية الجنوبية التي خلفتها ورائها في مجمع كيسونغ الصناعي في الشمال.

وقال الوزير الكوري الجنوبي إنه يجب تحميل كوريا الشمالية المسؤولية عن نشاطها غير القانوني، لأنها انتهكت الاتفاقيات ذات الصلة بين الكوريتين بشأن تشغيل منطقة المصنع.

وشدد على أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات المتاحة، بما في ذلك الإجراءات القانونية، لجعل الشمال يتحمل المسؤولية عن نشاطه غير القانوني، ويتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي.

كما اعترف يونغ خلال البيان اليوم، بوجود قيود كبيرة في اتخاذ خطوات قانونية ضد الشمال، مؤكدا أن وزارة الوحدة تراجع عن كثب الإجراءات المحتملة.