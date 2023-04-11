الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استكمال امتحانات صفوف النقل وإعلان النتائج قبل عيد الفطر

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستكمل المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل "السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي العام".

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس، بضرورة الانتهاء من اختبارات شهر أبريل الأسبوع الجاري، كما شددت أن يتم تصحيح الاختبارات وإعلان النتائج للطلاب قبل اجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية من عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية للأنشطة اللا صفية (الأساسية، الاختيارية) أو أداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023، في احتفال الأخوة المسيحيين بإعيادهم.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلًا من شهر مايو 2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل الجارى بدلًا من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 /2023 لكل صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

جدير بالذكر، أن تنطلق اختبارات الفصل الدارسي الثاني للعام الدارسي الحالي 2022/2023، فى شهر مايو المقبل.

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