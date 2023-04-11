الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة بدار السلام

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة في أثناء عبوره الطريق في دائرة قسم شرطة دار السلام.

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع شاب دهسا بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى “ماجد. ص” في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وتبين العثور علي المتعلقات الشخصية للمجني عليه، وأنَّ المتوفي أثناء عبوره الطريق دهسته سيارة، وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط السائق المتهم بدهس الشاب.

تمّ التحفظ على المتهم والسيارة تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

دار السلام عجلات سيارة مصرع شرطة النجدة

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