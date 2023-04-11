الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: لن تكون هناك تعبئة عسكرية جديدة ولا توجد خطط لها

الدوما الروسي
الدوما الروسي

علقت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، على الأنباء التي ترددت حول تعبئة جديدة فى روسيا.

وأكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، أنه لا توجد أي خطط للتعبئة في روسيا.

جاء تصريحات المسئول الروسي، خلال حديث له في برنامج "سولوفيوف لايف" للإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال كارتابولوف: "لن تكون هناك تعبئة، ولا توجد خطط لها"، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وأشار النائب الروسي إلى أن التغييرات المقترحة لنظام التسجيل العسكري، بما في ذلك الإخطار إلكترونيا، لا تعني ذلك بأي حال من الأحوال. 

وتابع كارتابولوف قائلا: "لا علاقة لذلك بالتعبئة على الإطلاق، وكل ما يتعلق بالتعبئة ينظمه قانون آخر".

- مسئول روسى: أمريكا تضغط على الدول لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يضغطون على الدول الأخرى لتصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، في انتهاك للاتفاقيات مع روسيا.

وأكد "نيبينزيا"، خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد على خلفية استمرار تزويد كييف بالأسلحة الغربية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الإثنين- أن عمليات إرسال الأسلحة بشكل سري إلى مناطق مختلفة عبر دول أخرى "تزيد من تشويه صورة تدفق الأسلحة في العالم وتقلل من الشفافية في هذا المجال".

وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها يضغطون على دول ثالثة، ويطالبونها بانتهاك مثل هذه الاتفاقيات مع روسيا ودول أخرى من أجل زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وأضاف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "أصبحت قضايا السيطرة على توريد الأسلحة التقليدية والمعدات العسكرية ذات أهمية خاصة في الآونة الأخيرة، لأن المخاطر المرتبطة بانتشارها غير المنضبط ووقوعها في أيدي المجرمين والإرهابيين من خلال (السوق السوداء) تتزايد بشكل كبير".

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