"العيد على الأبواب".. طريقة تحضير الغريبة الناعمة فى المنزل

أيام قليلة تفصلنا عن العيد، والذي يشتهر بالكثير من الأطعمة والحلويات الشهية، ومن بين هذه الأطعمة "الغريبة" والتي تغفل الكثير من ربات البيوت طريقة تحضيرها في المنزل، لذا نقدم بالخطوات طريقة صنعها بالمنزل بأقل مجهود ومكونات موجودة بكل بيت.

طريقة عمل الغريبة الهشة

المقادير

كوب من السكر البودرة.

كوب من السمن الخاص بالحلويات.

كوب من الدقيق الأبيض للحلويات.

نصف كوب من الفستق الحلبي للتزيين أو أي مكسرات موجودة

طريقة التحضير:

ينخل الدقيق، ثم يوضع في وعاء، ثم يترك جانبا لحين الاستعمال.

يوضع مقدار السمن في وعاء آخر عميق وكبير، ثم يخفق بالمضرب اليدوي حتى يتغير لون السمن.

يضاف مقدار السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يذوب السكر تمامًا، ثم ينزل الدقيق تدريجيًا، مع تحريك المكونات معًا حتى يختلط الدقيق مع خليط السمن والسكر لتتكون لديك عجينة متماسكة.

تدخل عجينة الغريبة في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم تخرج وتشكل منها كرات صغيرة جدًا،

يضغط عليها براحة اليد، حتى تصبح كالقرص الصغير، مع عدم الضغط كثيرًا.

يوضع قرص الغريبة في صوانٍ دون أن تدهن بأي شيء، ويزين قرص الغريبة بحبة من الفستق في وسطها، ثم تدخل في الفرن بدرجة حرارة متوسطة لمدة ما بين الدقيقتين إلى خمسة، حتى يصبح لونها ذهبيًا من الأسفل.

ترفع صينية الغريبة لتتحمر من الأعلى لمدة دقيقة بحيث يبقى لونها أصفر، تصف الغريبة في طبق للتقديم وتقدم مع القهوة ويمكن تقديم الغريبة في أي مناسبة.

طريقة عمل الغريبة بالشكولاتة

المقادير

125 جم سمن سايح

4 كوب دقيق منخول

1/3 كوب سكر

1/4 كوب مسحوق كاكاو منخول

1 ملعقة كبيرة سكر إضافي

1/2 ملعقة شاي روح فانيليا

طريقة تحضير الغريبة بالشوكولاتة:

يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية وتخفق الزبدة مع السكر والفانيليا حتى تصبح خفيفة وهشة ثم يضاف الدقيق والكاكاو وتقلب فقط حتى تتكون عجينة لينة.

تشكيل العجين على شكل إسطوانة طولها 12 سم ثم تقلب في السكر الإضافي وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك ثم تقطع شرائح سُمكها 1/2 سم وتضع على صواني فرن مدهون خفيفاً بالزيت.

تُخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تجف عند لمسها تغمق قليلاً حول الحواف .