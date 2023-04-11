ممشى أهل السويس يتزين بعروض ليالى رمضان الثقافية (صور)

شهد ممشى أهل السويس بمنطقة بورتوفيق، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستماع بعروض ليالي رمضان الثقافية والفنية على شاطىء خليج السويس.

وقال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي الكاتب محمد نبيل، إن ليالي رمضان الثقافية والفنية تقام برعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، ورعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

ونظم فرع ثقافة السويس، حفلًا فنيًا ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف رئيس رئيس فرع ثقافة السويس عبد المنعم حلاوة.

وأحيى الحفل كورال طلائع فيصل بقيادة المايسترو غريب غندور والذي قدم باقة من أجمل الأغاني الرمضانية والابتهالات والأناشيد الدينية منها: يا أمنة، على رمش عيونها، سلام الله يا طه، وحوي يا وحوي، رمضان كريم، سألوني الناس، ميدلي أغاني رمضان.

وأقام قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة السويس ورشة رسم على الوجوه للأطفال، وسط فرحة وبهجة الأطفال بليالي رمضان .

وشمل برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي ينظمه الفرع بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي فعاليات ثقافية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان مهارات التواصل الجيد مع الآخرين حاضرها الدكتور خالد منصور، وأمسية شعرية لشعراء السويس.

ممشى أهل السويس يتزين بعروض ليالي رمضان الثقافية

ممشى أهل السويس يتزين بعروض ليالي رمضان الثقافية

ممشى أهل السويس يتزين بعروض ليالي رمضان الثقافية

ممشى أهل السويس يتزين بعروض ليالي رمضان الثقافية

ممشى أهل السويس يتزين بعروض ليالي رمضان الثقافية

ممشى أهل السويس يتزين بعروض ليالي رمضان الثقافية

ممشى أهل السويس يتزين بعروض ليالي رمضان الثقافية