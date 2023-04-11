كأس مصر|عبدالمنعم: اعتذر لجماهير الأهلى ولاعب بيراميدز على البطاقة الحمراء

أكد محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يعتذر لجماهير الأهلي وزملائه اللاعبين بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر، كما أكد أنه يعتذر أيضًا لفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، مشددًا على أنه لم يتعمد ما حدث، ولم يسيطر على انفعاله بسبب الحماس الزائد في آخر أوقات المباراة.

وقال عبدالمنعم، إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد التتويج بلقب كأس مصر، ورغم أن أداء الفريق لم يكن هو الأفضل، إلا أن الأهم تحقق وهو الفوز بالمباراة ومن ثم التتويج باللقب.

وتوجه عبدالمنعم، بالشكر إلى جماهير الأهلي التي تثق بقدراته وتثق بلاعبي الفريق، وأكد أنها اللاعب رقم واحد وشريك في كل البطولات والإنجازات، ومن حقها أن تسعد اليوم بالحصول على كأس مصر في نسختها 2021-2022، بعدما وقفوا خلف الفريق طوال الـ120 دقيقة.

وأشار عبدالمنعم إلى أنه يعتز بوالديه كثيرًا ويدين لهما بالفضل دائمًا في كل نجاحاته، مؤكدًا أن دعاءهما له وهما يؤديان مناسك العمرة اليوم في الأراضي المقدسة وراء توفيق الفريق في التتويج باللقب الغالي.

ربيعة يطمئن جماهير الأهلي على إصابته

من جانبه عبر رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، وأكد أن الأهلي يستحق الفوز باللقب.

وقال ربيعة إن الأهلي هو الفريق الأفضل في مصر، ويبتعد بفارق كبير عن جميع الأندية بفضل ألقابه وبطولاته التي حققها على مدار تاريخه الكبير.

وتعليقًا على إصابته في الشوط الأول من المباراة أكد ربيعة أنه يطمئن جماهير الأهلي على حالته، مشيرًا إلى أنه تعرض للإصابة بجزع خفيف في الكتف، وسوف يتابع حالته الصحية من الغد مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، موجهًا التهنئة إلى الجماهير التي وقفت خلف الفريق طوال اللقاء.