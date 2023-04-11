رامى ربيعة يطمئن جماهير الأهلى على إصابته فى نهائى كأس مصر أمام بيراميدز

عبر رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، وأكد أن الأهلي يستحق الفوز باللقب.

وقال ربيعة إن الأهلي هو الفريق الأفضل في مصر، ويبتعد بفارق كبير عن جميع الأندية بفضل ألقابه وبطولاته التي حققها على مدار تاريخه الكبير.

وتعليقًا على إصابته في الشوط الأول من المباراة أكد ربيعة أنه يطمئن جماهير الأهلي على حالته، مشيرًا إلى أنه تعرض للإصابة بجزع خفيف في الكتف، وسوف يتابع حالته الصحية من الغد مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، موجهًا التهنئة إلى الجماهير التي وقفت خلف الفريق طوال اللقاء.

كأس مصر|كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز التي تقام في التاسعة والربع من مساء الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر .

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - بيرسي تاو

خط الهجوم: محمود كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي و خالد عبد الفتاح وياسر ابراهيم أحمد القندوسي وشادي حسين ومحمد مجدي افشة أليو ديانج وبرونو سافيو ومحمد شريف

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً على بيراميدز في نهائي كأس مصر أحرزها محمود كهربا وحسين الشحات بينما وليد الكرتي لفريق بيراميدز.