تكريم 144 من حفظة القرآن الكريم بقرية دهتورة فى الغربية (صور)

نظم أهالي قرية دهتورة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى بالقرية، ومجلس مدينة زفتى، حفلًا لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وتحت رعاية محافظ الغربية طارق رحمي، ومديريات الشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وأكد اللواء أيمن عامر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مسابقة القرآن الكريم هذا العام تمت على روح الشهيد محمد جلال صيام أحد أبناء القرية من أبناء القوات المسلحة، والذي وافته المنية قبيل حلول شهر رمضان، وسط حضور جماهيري وشعبي كبير، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الوهاب الجوهري.

من جهته، قال الدكتور شريف زيدان، نائب رئيس جامعة دمنهور، وأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية، إن هذه الفاعلية تأتي في إطار توجيهات الدولة متمثلة في وزارات الشباب والرياضة والأوقاف والتضامن، لجذب الشباب والأطفال والنشء وحتى الرواد لممارسة كافة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والدينية، والفنية، وغيرها من الأنشطة والفعاليات، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندسأحد عطا نائب محافظ الغربية.

وهنأ "زيدان" الفائزين بالمسابقة، وحثهم على ضرورة الاستمرار في حفظ كتاب الله، كما شكر القائمين على الحفل والحضور الكريم، لافتًا إلى أن هذه المسابقات والفعاليات، رغم أنها تُقام كل عام إلا أن هذا العام كان لها طابع خاص لأنها علي روح أحد أبطال قواتنا المسلحة الأبرار.

فيما أكد الشيخ أحمد رضوان الجوهري، أن الجمعية كرمت 144 متسابقًا، شابًا وطليعًا من البنين والبنات، حصل صاحب المركز الأول حافظ القرآن كاملًا القرآن علي مبلغ ١٥٠٠ جنيه، وحصل حافظو جزء واحد على ٥٠ جنيهًا، كما منحتهم الجمعية شهادة تقدير ومصاحف، احتفالًا بهم ورغبة من القائمين عليها في تشجيعهم على الاستمرار.

وفي نهاية الحفل، قدم الضيوف التهنئة للفائزين، وقدموا الشكر للقائمين على الحفل، ووجهوا تحياتهم لكل من تكاتف من أجل نجاح هذ الحفل الذي ضم عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذة بمحافظة الغربية، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات هي ما تحتاجه الأسرة المصرية للعودة إلى الطريق الصحيح.

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دهتورة فى الغربية

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دهتورة فى الغربية

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دهتورة فى الغربية

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دهتورة فى الغربية

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دهتورة فى الغربية

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دهتورة فى الغربية

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دهتورة فى الغربية

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دهتورة فى الغربية