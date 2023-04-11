تراجع نسب الشراء عبر الإنترنت فى الولايات المتحدة الأمريكية

كشف تقرير اقتصادي نشرته وكالة بلومبرج عن تراجع أسعار السلع التي تباع عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية للشهر السابع على التوالي بعد انخفاض ضخم في عمليات الشراء، حيث أكد التقرير أن نصف فئات السلع سجلت تراجعًا في الأسعار ومعظمها من السلع غير الأساسية، الأمر الذي يعكس حرص المستهلكين في الإنفاق وتركيزهم على شراء السلع الأساسية والخدمات الهامة.

زيادة أسعار السلع الأساسية

وأكد التقرير انخفاض أسعار الهدايا والزهور والسلع الشبيه لذلك خلال الشهر الماضي بنسبة 24.3%، في حين تراجعت أسعار الإلكترونيات بنسبة 12.9%، و أسعار ألعاب الأطفال بنسبة 6.6%، كما أشار إلى تراجع في أسعار الأجهزة المنزلية ومستلزمات الحدائق والمنازل بنسبة 4.9%، في الوقت نفسه ظلت أسعار سلع البقالة أزمة بالنسبة لميزانية الأسر، في حين سجلت أسعار هذه السلع زيادات طفيفة خلال الشهور الماضية، حيث زادت بنسبة 10.2% خلال مارس الماضي.

تباطؤ نمو الإنتاجية

في السياق ذاته، أشار التقريرإلى أن مؤشر أدوبي للأسعار يعتمد بشكل أساسي على تحليل حوالي تريليون زيارة لمواقع التجارة الإلكترونية وأكثر من 100 مليون سلعة في 18 فئة منتجات لرصد تغير الأسعار، وتتابع شركة أدوبي أكثر من 85% من أكبر 100 موقع تجارة تجزئة في الولايات المتحدة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أحدث تقرير له أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستعود إلى مستوياتها المنخفضة للغاية التي كانت سائدة قبل انتشار وباء كورونا، مدفوعة بشيخوخة السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية، حيث أشارت تقديرات الصندوق لسعر الفائدة المحايد في الولايات المتحدة تتماشى في الأساس مع تقديرات صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي.