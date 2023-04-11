الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«حديث الأخبار».. خبير سياحى: ارتفاع عدد السائحين بنسبة 35% فى يناير وفبراير الماضيين

السياحية
السياحية

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن الدولة المصرية وضعت الكثير من الجهود والاستيراتيجيات القوية لتنشيط السياحة المصرية، وهذه الجهود المبذولة أدت إلى ارتفاع عدد السائحين بنسبة 35% في يناير وفبراير الماضيين 

المعارض الدولية

وأكد الدكتور حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حضور المعارض الدولية بكثافة في الخارج، وتواجد الزوار بكثرة في الجناح المصري لتلك المعارض كانت لها نتائج إيجابية كبيرة على زيادة الكثافة العددية من الدول المصدرة للسياح إلى مصر.

الحملات التسويقية السياحية 

وأضاف في حديثه، أن الحملات التسويقية والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية كان لهم دور كبير في استقبال أكبر عدد ممكن من السياح الذي وصل عددهم إلى إكثر من 11 مليون سائح خلال عام 2022.

حسام هزاع خبير سياحي اكسترا نيوز حديث الاخبار ارتفاع اعداد السياح

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