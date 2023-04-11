إعلامى سعودى: دراما المتحدة متنوعة ومتميزة

أشاد الإعلامي السعودي عمر سيف قايد، بالأعمال الدرامية المصرية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة قدمت توليفة عظيمة من الأعمال التي تجذب المشاهد المصري والعربي.

وأضاف "قايد" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه على وجه الخصوص قام بمشاهدة العديد من المسلسلات التي تعتبر وجبة دسمة في الشهر الكريم، قائلًا: "تابعت على وجه الخصوص مسلسل جعفر العمدة، وعلاقات مشروعة، واللذان يعتبران من أبرز الأعمال الفنية في موسم رمضاني ضخم ومتنوع".

دراما المتحدة

وتواصل مسلسلات دراما الشركة المتحدة سيطرتها على السباق الرمضاني 2023، بداية من أول عرض لأعمالها المتنوعة ما بين الأكشن والدراما والخط الكوميدي حتى الآن، لتصبح هي المسلسلات الأكثر تداولًا عبر مؤشرات البحث على "جوجل".

ولاتزال تتصدر الأعمال الدرامية الرمضانية مؤشر بحث جوجل، خاصة المسلسلات التابعة للشركة المتحدة بسبب قوة الأحداث المشوقة، وهي ضرب نار لياسمين عبد العزيز، وتدور أحداثهما في إطار اجتماعي مشوق، وأحداث الحلقة الأخيرة لـ«الصفارة» بطولة أحمد أمين، والذي يدور في إطار كوميدي، وأيضًا مسلسل «جعفر العمدة» لـ محمد رمضان.

جعفر العمدة

أبطال جعفر العمدة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وتعد الدراما الرمضانية وجبة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها المختلفة هذا العام، فكل الأعمال التي تقدمها المتحدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي تتميز بالاختلاف والتنوع، وتغطي عددًا كبيرًا من القضايا المهمة داخل المجتمع، حتى يمكن القول بأنه لا توجد قضية في قائمة أولويات المصريين إلا وتمت مناقشتها في هذه الأعمال.

وبعد سنوات من تهميش المرأة وإهانتها والتحقير من شأنها في الأعمال الدرامية، قررت «المتحدة» إنصاف حواء وإظهارها على حقيقتها وبما يلائم دورها الكبير والمهم في المجتمع، وما حصلت عليه من حقوق كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.