الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيربى: التسريبات لن تمنع الولايات المتحدة من دعم أوكرانيا

كيربي
كيربي

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن تسرب وثائق البنتاجون السرية لن يؤثر في خطط  الولايات المتحدة الامريكية لدعم كييف، وأن واشنطن ستواصل دعمها طالما الحاجة لذلك قائمة.

وقال كيربي: "حول ما إذا كان هذا التسريب قد أثر على خططنا لتقديم المساعدة لأوكرانيا، فالجواب هو لا. سيستمر الدعم بقدر ما يتطلب الأمر".

قال المتحدث باسم المجلس القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلعنا الأسبوع الماضي عن تسريب وثائق سرية.

وأضاف كيربي خلال كلمته خلال المؤتمر الصحفي، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال مع مسؤولي الأمن القومي بشأن الوثائق، معقباً: "لا نعرف حجم ضرر الوثائق السرية على الأمن القومي الأمريكي".

وأوضح المتحدث باسم المجلس القومي الأمريكي، أن وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن الوثائق السرية.

وتابع جون كيربي، المتحدث باسم المجلس القومي الأمريكي: "نجدد تأكيدنا على علاقتنا القوية مع فرنسا والرئيس ماكرون".  

خطوات البنتاجون بعد التسريبات 


وكان البنتاجون قد أكد أن تسريب وثائق أميركية سرّية يطرح خطراً أمنياً "جسيماً"، مشيراً إلى أنه اتخذ خطوات لمعرفة هوية الأشخاص الذين اطلعوا عليها.

وأضاف، في بيان، اليوم الإثنين، أنه تم إبلاغ وزير الدفاع لويد أوستن بتسريب الوثائق يوم 6 أبريل الجاري.

كذلك أوضح البنتاجون أن التفاصيل في الوثائق المسربة من الممكن أن تتسبب بخسائر في الأرواح، لافتاً إلى أن كبار المسؤولين يتواصلون مع دول العالم للتأكيد على سلامة العمل الاستخباراتي.

وأوضح أن الوثائق المسربة مصنفة على أنها عالية السرية.

كما أشار البنتاجون إلى  أن الوثائق المسربة شبيهة بتلك التي يتم تقديمها لكبار القادة، مشيراً إلى أن بعض الصور في الوثائق المسربة تم تعديلها.

 

جون كيربى كييف ​أوكرانيا أمريكا واشنطن

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