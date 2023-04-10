إلى الأشواط الإضافية.. تعادل إيجابي بين الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تحسم الأشواط الإضافية مواجهة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، بعدما حسم التعادل بهدف لكل فريق الـ 90 دقيقة.

الشوط الأول

بيراميدز كان البارد بالخطورة في الدقيقة 10 بتسديدة من عبد الله السعيد من خارج منطقة الجزاء، جاءت على يسار محمد الشناوي حارس الأهلي.

واضر الأهلي لإجراء أول تبديل اضطراري في الدقيقة 23، بخروج رامي ربيعة مدافع الفريق للإصابة بعد كرة مشتركة مع رمضان صبحي.

وفي الدقيقة 27 كانت أول هجمات الأهلي الخطيرة، من رأسية كهربا مرت بجوار مرمى أحمد الشناوي.

وألغى أمين عمر حكم اللقاء ركلة جزاء احتسبها للأهلي في الدقيقة 38، بعد العودة لتقنية "الفار".

وبالدقيقة 41 أضاع كهربا أبرز فرص اللقاء، بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء من معلول وسددها فوق مرمى الشناوي بقليل.

الشوط الثاني

كان الشوط سجال بين الفريقين وكنات إثارته في أخر تلت ساعة من الشوط الثاني.

وتقدم في النتيجة بيراميدز بالدقيقة 72 من رأسية وليد الكرتي تكملة لرأسية أحمد سامي من ركلة حرة سكنت شباك الشناوي.

وتعادل الأهلي سريعًا في الدقيقة 74، عن طريق كهربا بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد كرة ركنية.

وفي الدقيقة 81 سدد حسين الشحات الكرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها جاورت مرمى الشناوي.

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - بيرسي تاو

خط الهجوم: محمود كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم وأحمد قندوسي وشادي حسين ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وبرونو سافيو ومحمد شريف.

ومن جهته، كشف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي:

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر



وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبدالله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل