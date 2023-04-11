الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«سفراء دولة التلاوة».. الصلاة من مساجد أمريكا وألمانيا وفرنسا بأصوات مصرية

سفراء دولة التلاوة
سفراء دولة التلاوة

تحت  عنوان “سفراء دولة التلاوة”، عرضت قناة “الناس”، لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى. 

ونقلت قناة “الناس”، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ خالد رجب عبداللطيف، من البرازيل، والشيخ محمود حسن الدشناوى، من جيس فى ألمانيا، والشيخ محمد إبراهيم سلمان، من أمريكا، والشيخ إبراهيم القرجاوي، والشيخ محمود حمدان غلاب من فرنسا. 

سفراء دولة التلاوة

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

إقامة شعائر الصلاة دول العالم المختلفة البرازيل فرنسا سفراء دولة التلاوة

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