«سفراء دولة التلاوة».. الصلاة من مساجد أمريكا وألمانيا وفرنسا بأصوات مصرية

تحت عنوان “سفراء دولة التلاوة”، عرضت قناة “الناس”، لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

ونقلت قناة “الناس”، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ خالد رجب عبداللطيف، من البرازيل، والشيخ محمود حسن الدشناوى، من جيس فى ألمانيا، والشيخ محمد إبراهيم سلمان، من أمريكا، والشيخ إبراهيم القرجاوي، والشيخ محمود حمدان غلاب من فرنسا.

سفراء دولة التلاوة

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.