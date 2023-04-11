الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة بنى سويف فى جولة بمستشفى الواسطى المركزى لمتابعة تقديم الخدمة الصحية

الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف

قام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الإثنين، بالمرور على مستشفى الواسطى المركزى استمرارا لمتابعة تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات بحضور الدكتور كرم سعد مدير المستشفى، والدكتور أحمد سيد نائب مدير المستشفى والدكتور محمد سيد استشارى العناية المركزة.

 

 تم المرور على قسم العناية المركزة والتأكد من اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى ومتابعة التغيرات فى تجهيز العناية المركزة لضمان سلامة المرضى.

 

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

 

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" السبت والأحد 8و9 أبريل الجاري" بقرية بني هاني مركز إهناسيا، مكونة من 8 عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان).

 

 وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1171مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم  53، معمل طفيليات 37، حالات الأشعة 9 ، استصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، تحويل 2 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 49حالة.

 

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد يوسف القوافل الطبية العلاجية الواسطي بني سويف

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى الأسواق

مصرع شخص وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالأسلحة بالفيوم

مواعيد قطارات الإسكندرية - الوجه القبلى المكيفة ومحطات الوقوف

كأس مصر|عبدالمنعم: اعتذر لجماهير الأهلى ولاعب بيراميدز على البطاقة الحمراء

أفلام عيد الفطر 2023.. طرح بوستر دعائى جديد لفيلم محمد رمضان «هارلى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس