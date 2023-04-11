الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقه 19 مسلسل ضرب نار.. الصدفة تجمع مهرة والكوماندا

ضرب نار
ضرب نار

تواصلت أحداث الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار، بذهاب مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز إلى أحد الديسكوهات حتى تسهر مع زوجها زيدان الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، إلا أنها تقابل جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي. 

يرى جابر الكوماندا مهرة وهو ما يجعله يشتعل محاولًا أن يقوم ويقتلها خاصة وأنه رآها مع زيدان لأول مرة، إلا أن أنور باشا الذي يجسد شخصيته أحمد بدير، جعله يتوقف عما ينويه، ويتحدث معه حول ما الذي يريده منها، وأعطى له نصائح تجعله يأتي بحقه لكن بشكل محترف دون مشاكل.

وعلى نفس المنوال، رأت مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، جابر الكوماندا وهو في الديسكو ويفكر في قتلها، لتقف مرتعدة وخائفة من أي تصرف قد يفعله زوجها السابق الذي قامت بخلعه بعدما دخل السجن على خلفية المتاجرة في الأدوية المضروبة. 

تنتهي الحلقة بخناقة بين زيدان الذي شاهد كيف تغير وجه مهرة خلال تواجدهما في الديسكو، ولم تفصح عن أسباب ذلك، بعدما حاول أن يعرف أسباب تغيرها المفاجىء.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

مسلسل ضرب نار ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة ١٩ موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة التاسعه عشر الحلقة التاسعه عشر من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

«الدستور» تنفرد بنشر فصل من رواية عبدالله السلايمة «أن تعرف أنوشكا»

أحمد موسى: سامح شكرى سيقوم بزيارة تركيا فى الأيام المقبلة

مسلسل سره الباتع الحلقة 20.. عايدة رياض تعنف حنان مطاوع لعلاقتها بحامد

«حديث الأخبار».. خبير سياحى: ارتفاع عدد السائحين بنسبة 35% فى يناير وفبراير الماضيين

ركلات الترجيح تهدى الحياة الصعود لنهائى دورة المتحدة

برنامج «من هدى القرآن».. أحمد عمر هاشم يوضح حكم من يقتل مؤمنًا بغير حق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس