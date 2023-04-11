الحلقه 19 مسلسل ضرب نار.. الصدفة تجمع مهرة والكوماندا

تواصلت أحداث الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار، بذهاب مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز إلى أحد الديسكوهات حتى تسهر مع زوجها زيدان الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، إلا أنها تقابل جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي.

يرى جابر الكوماندا مهرة وهو ما يجعله يشتعل محاولًا أن يقوم ويقتلها خاصة وأنه رآها مع زيدان لأول مرة، إلا أن أنور باشا الذي يجسد شخصيته أحمد بدير، جعله يتوقف عما ينويه، ويتحدث معه حول ما الذي يريده منها، وأعطى له نصائح تجعله يأتي بحقه لكن بشكل محترف دون مشاكل.

وعلى نفس المنوال، رأت مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، جابر الكوماندا وهو في الديسكو ويفكر في قتلها، لتقف مرتعدة وخائفة من أي تصرف قد يفعله زوجها السابق الذي قامت بخلعه بعدما دخل السجن على خلفية المتاجرة في الأدوية المضروبة.

تنتهي الحلقة بخناقة بين زيدان الذي شاهد كيف تغير وجه مهرة خلال تواجدهما في الديسكو، ولم تفصح عن أسباب ذلك، بعدما حاول أن يعرف أسباب تغيرها المفاجىء.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.