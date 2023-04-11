بعد تراكم الديون عليها "حياة كريمة" توفر كشك لـ حنان لتأمين قوت يومها

تعودت السيدة «حنان» على الخروج يوميًا للفلاحة لجلب قوت أبنائها الثلاثة بعدما توفي زوجها منذ أكثر من خمس سنوات، ولكن مع مرور الوقت لم تستطيع «حنان» مداومة العمل وتوفير احتياجات أبنائها، الأمر الذي جعلها تتمنى أن يساعدها أحد بتوفير مصدر رزق ثابت ومناسب لها، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » لتحقيق ما تتمنى السيدة ووفرت كشك لبيع المواد الغذائية يساعدها في جلب قوت أبنائها ... لم تتخيل السيدة أن حلمها سيتحقق على يد المبادرة بعدما عانت لسنوات طويلة وتراكمت الديون عليها .

المبادرة ساعدتني على تأسيس كشك لبيع المواد الغذائية

«حنان على»، تبلغ من العمر ٥٠ عامًا، تعودت أن تغادر منزلها في السابعة صباحًا من كل يوم بإحدى القرى النائية في محافظة سوهاج، حاملة فأسها ومنجلها، إلى قطعة الأرض التي تعمل في فلاحتها لجني قوت يومها وتوفير احتياجات أسرتها الصغيرة .

بدأت المسنة عملها في الفلاحة منذ وفاة زوجها جراء الفشل الكلوي، تاركًا لها عبء إعالة ٣ أطفال، كرست حياتها لتربيتهم ودعمهم حتى وصلوا جميعًا إلى الدراسة الجامعية ، ومع تقدمها في العمر، لم تعد السيدة «حنان» قادرة على تحمل أعباء الفلاحة ومصاعبها لمزيد من السنوات، خاصة أن أبناءها الثلاثة ما زالوا يدرسون في جامعاتهم، ما أصابها بكثير من الإجهاد، إلا أن الأمر تغير مع وصول مبادرة «حياة كريمة» إلى قريتها.

وقالت «حنان » لـ«الدستور» إن الفرق الميدانية التابعة للمبادرة، التقت بها ورصدت أوضاعها والأوضاع بقريتها، وتحدثت إليهم عن رغبتها في الحصول على مصدر رزق ثابت يعول أبنائها و يناسبها، ويؤمن لها قوت يومها، فقدم لها أحد المتطوعين معاش «تكافل وكرامة»، كما وفر لها كشك لبيع المواد الغذائية.

ووجهت الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا لها يد العون ووفروا لها مصدر رزق ثابت لها، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة الكثيرين داخل القرى النائية .