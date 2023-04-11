رعشة وتصلب وتغيير صوت.. علامات تحذيرية ترجح إصابتك بمرض باركنسون

يحتفل العالم في 11 فبراير من كل عام باليوم العالمي لمرض باركنسون، حيث تحاول دول العالم قيادة حملة التوعية بهذا المرض بدءا من أعراضه مرورا بأسبابه والتي أجريت عنها دراسات كثيرة، ووفقا لموقع "Health" فإن هناك علامات تحذيرية تعتبر دليلًا مبكرًا على الإصابة بالمرض، وبحسب مؤسسة باركنسون الأمريكية يجب أن تكون على دراية بالعلامات، وهي كالآتي:



- يمكن أن يشير ارتعاش الإصبع أو الإبهام أو اليد أو الذقن - إلى مرض باركنسون.



- يمكن أن يتسبب مرض باركنسون في تغيير خط اليد المعروف باسم micrographia، حيث تصبح أحجام الحروف أصغر والكلمات أكثر ازدحامًا.

- أشارت المؤسسة العالمية إلى أن الأشخاص المصابين بمرض باركنسون يتقلبوا أثناء النوم.



- من أعراضه أيضا تضاءل حاسة الشم مع الأطعمة مثل الموز أو العرقسوس.



- يعد التصلب في الجسم والذراعين والساقين عرضا من أعراض باركنسون.



- التغيير في الصوت يشير إلى مرض باركنسون قد يصبح أكثر ليونة أو أنفاسًا أو أجش.



- من أعراضه أيضا الإمساك، والدوخة أو الإغماء، والانحناء أو الانحناء عند وقوف الشخص هي ثلاث علامات إضافية لمرض باركنسون.



وتؤكد منظمة الصحة. العالمية إلى أن أي من هذه الأعراض يعد دليلا على الإصابة بمرض باركنسون لذا تحرص دائما على اكتشاف المرض أولا بأول.

جدير بالذكر أن نسبة كبيرة من البشر يعانون من شلل الرعاش ويحدث في عدد من الدول طبقا لمنظمة الصحة العالمية خطأ في تشخيصه ما ينتج عنه مزيدا من تطور الحالة نحو الأسوأ وقد ينتهي بالوفاة في بعض الأوقات، الأمر الذي جعل منظمة الصحة العالمية تحرص على التوعية بالمرض في الحادي عشر من ابريل كل عام لما لها من ضرورة وأهمية شديدة.