مسلسل ضرب نار الحلقة 19.. مهرة تستعيد ذكرياتها مع جابر الكوماندا

تتواصل أحداث الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار، باستعادة مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز لذكرياتها السعيدة مع جابر الكوماندا، لتسألها سحر التي تجسد شخصيتها مها نصار عن ما إذا كانت لازالت تحبه أم لا، وتنصحها أن تبتعد عن التفكير فيه حتى لا ينقلب عليها زوجها وتهدم ما صنعته من نجاحات.

مسلسل ضرب نار الحلقة 19

تتواصل الأحداث، بدخول الكوماندا في قصه حب مع “نوسة”، بائعة الكبدة ويقوم بإيصالها إلى منزلها، ومع والدتها التي تجسد شخصيتها لبنى ونس، حيث يدخلان في علاقه حب قد تنتهي بزواج لينسى مهرة تمامًا.

وتتحدث مهرة مع زيدان زوجها، وتطلب منه ان تتوسع في عملها، وان يجعل لها كيان كبير في عالم الاستثمار، وهو ما يقابله بالموافقة، ويؤكد لها أنه يخاف أن يعلي من شأنها وتتركه في الآخر، لكنها تؤكد له أنها امراة أصيلة لا تفعل مثل هذه الأمور وستحافظ عليه وعلى أمواله وشركاته.

أحداث مسلسل ضرب نار

من جانب آخر تطلب مهرة من الشيخ الذي حضر لتنظيف فيلتها من الأعمال أن ينهي على أي عمل قامت زوجه زيدان بوضعه في فيلتها بشكل كامل.

وعرضت الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.