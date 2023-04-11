الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة" تعرض قصة كفاح جديدة وتهدي أبطالها ميدالية ومبلغ مالي

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج

قدم الإعلامي أيمن مصطفى، قصة كفاح جديدة في برنامج "حياة كريمة"، مع سيدة وزوجها، تم التصوير معهم بالصدفة في الشارع.

السيدة وزوجها كان يعملان، حارسان لإحدى العقارات وذلك قبل أن يفلس صاحبها ويتركهما ويسافر ليضطر الرجل وزوجته لبيع  أحذية بالشارع للإنفاق على عائلتهم.

منحة ميدالية أبطال حياة كريمة

وقام أيمن مصطفى بمنحه مبلغ 500 جنيه كمساعدة لهم على المعيشة، وبعد دقائق معينة وجد الرجل طفلة تسير حافية القدمين فقام بمنحها حذاء ومبلغ مالي ليعود له أيمن مصطفى ويقرر  منحة ميدالية "أبطال حياة كريمة"، وكذلك مبلغ مالي حتى يقوم بإيجار محل ودفع دروس ابنته.

كما ساعدت حياة كريمة أسرة تحرص على تقديم أعمال خيرية طوال شهر رمضان وذلك مقابل مبلغ مالي للمساهمة في عمل الخير.

البرنامج يذاع عبر فضائية dmc، ويعرض للموسم الثاني خلال شهر رمضان، ويتم تصويره من خلال الصدفة بالشارع.

حياة كريمه قصة كفاح أيمن مصطفى ميدالية أبطال حياة كريمة الصدفة

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