مواعيد قطارات الإسكندرية - الوجه القبلى المكيفة ومحطات الوقوف

تعتبر قطارات الإسكندرية المتجة للوجه القبلي، واحدة من أكثر القطارات التي تشهد إقبال ضخم من المواطنين بشكل يومي، وتسلط "الدستور" الضوء على مواعيد تلك القطارات ومنها:

- قطار 2008 مكيف VIP الإسكندرية أسوان موعد قيامه من الإسكندرية 7:00 مساء ويقف بمحطات:

سيدي جابر قيام 7:14 مساء.

طنطا قيام 8:43 مساء.

القاهرة قيام 11:00 مساء.

أسيوط قيام 3:55 ليلا.

سوهاج قيام 5:20 فجرًا.

جرجا قيام 5:45 صباحا.

نجع حمادي قيام 6:45 صباحا.

قنا قيام 7:35 صباحا.

الأقصر قيام 8:40 صباحا.

إدفو قيام 10:07 صباحا.

كلابشة قيام 10:44 صباحا.

كوم امبو قيام 11:03 صباحا.

وينتهي بأسوان حيث يصلها 11:45 صباحا.





- قطار 934 مكيف VIP الإسكندرية الأقصر موعد قيامه من الإسكندرية 9:10 مساء ويقف بمحطات:

سيدي جابر قيام 9:27 م ساء.

طنطا قيام 10:58 مساء.

القاهرة قيام 1:10 ليلا.

أسيوط قيام 6:30 صباحا.

طما قيام 7:04 صباحا.

طهطا قيام 7:25 صباحا.

سوهاج قيام 8:05 صباحا.

جرجا قيام 8:30 صباحا.

نجع حمادي قيام 9:25 صباحا.

قنا قيام 10:15 صباحا.

وينتهي بالأقصر حيث يصلها 11:00 صباحا.



- قطار 935 مكيف VIP الأقصر الإسكندرية قيام من الأقصر 12:40 ظهرا ويقف بمحطات:

قنا قيام 1:35 ظهرا.

نجع حمادي قيام 2:25 ظهرا.

جرجا قيام 3:09 عصرا.

سوهاج قيام 3:45 عصرا.

طهطا قيام 4:13 عصرا.

طما قيام 4:31 عصرا.

أسيوط قيام 5:15 مساء.

المنيا قيام 7:00 مساء.

بني سويف قيام 8:23 مساء.

الجيزة قيام 9:45 مساء.

القاهرة قيام 10:30 مساء.

طنطا قيام 11:37 مساء.

وينتهي بسيدي جابر حيث يصلها 12:58 ليلا.