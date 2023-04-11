الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة 19.. «العوضي» يفوز بأول تحدٍ في عالم تجارة السلاح

ضرب نار
ضرب نار

استكملت أحداث الحلقه الـ19 من مسلسل ضرب نار، بتصليح جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته احمد العوضي، للسيارة، وبعدها انطلق في رحلته بالصحراء ليحاول ان يخرج من الكمين الذي وجد نفسه فيه، خلال تجارته بالسلاح، حيث وجد أكثر من شخص قام بمساعدته، خاصه وانه تم الغدر به من قبل أعداء أنور باشا “احمد بدير” الذي يعمل لديه في تهريب السلاح.

مسلسل ضرب نار الحلقة 19 

ويصل جابر الكوماندا بعد أيام عديدة في الصحراء الى الشخص الذي ينتظره ليعطي له السلاح، لينجح في أول تحدي بالنسبة له، ويستطيع أن يكسب ثقة الباشا الكبير، الذي يستقبله بالترحاب الشديد خاصة وانه استطاع ان يتفوق على رعد عدوة المباشر.

مسلسل ضرب نار الحلقه 19..أحمد العوضي يكشف أصعب مشاهد العمل

ويعرض أنور باشا على جابر الكوماندا مكسب 5% من العملية، لكنه يرفض ويطلب منه سيارة لاندكروزر وهو ما يجعله يضحك بشكل كبير ويوافق على الفور، يجعله ذراعه اليمين.

من جانب آخر علمت مهرة التي تجس شخصيته ياسمين عبدالعزيز، أن يمنى الزوجه الاولى لزيدان “ماجد المصري” أنها قامت بعمل عمل سحر اسود و وضعته في فيلتها ، وتطلب من الشيخ أن يقوم بإزالته.

مواعيد و القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار 

وتعرض الحلقة العشرون من مسلسل ضرب نار غدًا الثلاثاء الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

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