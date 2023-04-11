حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-4-2023 وأماكن سقوط الأمطار

مع بداية الساعات الأولى في أول الأيام العشر أواخر في شهر رمضان المبارك، حرص المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-4-2023 عبر جوجل، حيث أعلن كافة خبراء الهيئة العامة بالأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-4-2023

وتستعرض "الدستور" حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-4-2023، وأماكن سقوط المطر.

وتوقع خبراء الهيئة بالأرصاد الجوية، أن سيسود اليوم الثلاثاء طقس دافئ نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي شمال الصعيد، وطقس يكون مائل للدفء في السواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك في حين أن يسود طقس بارد على كافة أنحاء البلاد.

سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ، استمرار انخفاض درجات الحرارة وذلك بقيم ستتراوح ما بين 4 لـ5 درجات بحالة الطقس السوم الثلاثاء، حيث ستتراوح على محافظة القاهرة والسواحل ما بين 25 لـ26، مع الاستمرار في تكاثر السحب الممطرة، حيث أن الأمطار تكون متوسطة ورعدية وذلك أحيانا على كافة مناطق من السواحل الشمالية وفي شمال الوجه البحرى ومدن القناة، وسيُتوقع أن ستمتد خفيفة إلى مناطق في جنوب الوجه البحري وفي جنوب جبال البحر الأحمر وصولا لجنوب الصعيد بفترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء على مناطق في السواحل الشمالية وفي سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك مع اختلاف كميات الأمطار في منطقة لمنطقة أخرى، طبقا للطبيعة الجغرافية الخاصة بها.

بيان هيئة الأرصاد الجوية

استمرار لتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق سيناء وخليج العقبة ومناطق وتكون من خليج السويس سيصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة وتغزر أحيانا وستصل إلى حد السيول أحيانا.

كما تشير صور القمر الصناعي للسحب الممطرة على مناطق في جنوب الصعيد( قنا وأدفو وشمال الأقصر ) وسيصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

بينما تكون محافظة البحر الأحمر وفي سلاسل جبال البحر الأحمر على ميعاد مع الأمطار في الفترة القليلة القادمة.

كما سيستمر نشاط الرياح على كافة شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى جنوب البلاد.