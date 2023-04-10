الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يشارك فى الإفطار الجماعى للمزارعين ضمن مبادرة "ازرع"

محافظ الفيوم يشارك
محافظ الفيوم يشارك في الإفطار الجماعي للمزارعين ضمن مبادرة "

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الإفطار الجماعي مع مزارعي مبادرة "ازرع"، والذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بنادي محافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأولى بالرعاية بالمحافظة.

حضر حفل الإفطار الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي المحافظة، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وماجدة رمزي، مدير التنمية المحلية بوجه بحري، وسهير عزيز، مدير التنمية المحلية للبرامج المتخصصة، ووائل موريس، نائب مدير التنمية الاقتصادية بالهيئة، وأمير سمير، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة، وحشد غفير من المزارعين المشاركين في تنفيذ مبادرة "ازرع"، وعدد من وكلاء الوزارة، والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلو النقابات والجمعيات والمنظمات الأهلية.

 

وفي كلمته أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته البالغة؛ للمشاركة فى الإفطار الجماعي الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وسط حضور حشود غفيرة من كبار وصغار المزارعين، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

ووجه المحافظ، الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني، بشكل عام والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بشكل خاص، وذلك لمشاركتها في تنفيذ مبادرة "ازرع"، والتي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح، مؤكدًا أن نجاح المحافظة في تحقيق المستهدف من توريد محصول القمح العام الماضي، يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة، لتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد من الخارج.

 

جدير بالذكر أن مبادرة "ازرع" تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك للنهوض بالمزارع المصري والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.

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IMG-20230410-WA0048
IMG-20230410-WA0047
IMG-20230410-WA0047
محافظ الفيوم يشارك الإفطار الجماعي للمزارعين ضمن مبادرة إزرع

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