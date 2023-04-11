سي إن إن: انتعاش أعداد النمور المهددة بالانقراض في الهند انتصار للبيئة

سلطت شبكة سي إن إن الامريكية، الضوء على انتعاش النمور في الهند وهي التي كانت مهددة بالانقراض خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر انتصارا لدعاة الحفاظ على البيئة.

وبحسب الشبكة فقد زاد عدد نمور الهند بأكثر من الضعف، لتصل إلى 3167 في العام الماضي ، وفقًا لآخر تعداد للنمور، نشر يوم الأحد الماضي، و يمثل هذا حوالي 70٪ من تعداد النمور البرية في العالم والذي يبلغ حوالي 4500 ، وفقًا للصندوق العالمي للحياة البرية (WWF).

ويقول التقرير، تعد الزيادة في أعداد النمور علامة إيجابية في الهند، لكن يجب ألا نشعر بالرضا عن النفس وهناك حاجة لمواصلة جهودنا لضمان بقاء هذا الحيوان الرائع وحماية النظم البيئية في مجملها

- انتصار لأنصار الحفاظ على البيئة

واوضح التقرير ان ظهور النمور الهندية يمثل انتصارًا لأنصار الحفاظ على البيئة، وبصيص أمل للبلدان الأخرى التي تكافح من أجل زيادة أعداد الحياة البرية.

فيما أكدت الشبكة ان الهند هي الآن موطن لـ3167 نمرا ، بزيادة 200 عما كانت عليه قبل أربع سنوات ، وفقًا لتقديرات آخر تعداد للنمور.

- حملة "بروجيكت تايجر"

وأصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التقرير في حدث بمناسبة مرور 50 عامًا على حملة "Project Tiger" في البلاد، وقال مودي إن الهند "لم تنقذ النمور فحسب" بل منحتها أيضًا "نظامًا بيئيًا رائعًا لتزدهر فيه"، حيث تم إطلاق Project Tiger في عام 1973 من قبل رئيسة الوزراء آنذاك إنديرا غاندي بعد أن أصبحت أعداد الحيوانات منخفضة بشكل مقلق"

وتابع التقرير أنه بين عامي 1875 و 1925 فقط ، قُتل حوالي 80 ألف نمر في الهند ، حسب أحد التقديرات، وانتشرت المكافآت والصيد الرياضي، وبحلول الستينيات ، تضاءل عدد النمور بشكل كبير، ولكن منذ ذلك الحين ، تم وضع عدد من المبادرات الحكومية - بما في ذلك حظر الصيد وحملات التوعية في القرى - للحفاظ على النمر، وهو أيضًا الحيوان الوطني للهند.

- تعزيز القوانين أيضًا لجعل قتل الحيوانات البرية أو أسرها أمرًا غير قانوني

وأضاف التقرير انه تم تعزيز القوانين أيضًا لجعل قتل الحيوانات البرية أو أسرها أمرًا غير قانوني تقريبًا حتى عندما تكون متورطة في مواقف صراع مع البشر.

ومنذ عام 2006 ، كان هناك ارتفاع صحي في أعداد النمور.

وفقًا لتقرير عام 2022 ، زاد عدد النمور بشكل كبير في سهول شيفاليك وجانجتيك الفيضانية في الشمال تليها وسط الهند ، حيث دخلت النمور مناطق جديدة في ولايتي ماديا براديش ومهاراشترا، وتعد غاتس الغربية، وهي سلسلة جبلية تمتد على طول الساحل الغربي للهند، أظهرت انخفاضًا في أعداد النمور.

كما أشار التقرير إلى أن أعداد النمور المحلية انقرضت في عدة مناطق ، بما في ذلك بعض المحميات ، وحذر من أن "جهود الحفظ الجادة" مطلوبة في ولايات من بينها جهاركاند وأندرا براديش.

كما أنها أشارت إلى العديد من التحديات ، بما في ذلك الحاجة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية واسعة النطاق والحفظ والتصدي للنزاع بين الإنسان والحيوان.

وتشمل المشاكل الأخرى التجارة غير المشروعة في الحياة البرية وتأثير تغير المناخ على موائل النمور