إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح إثر وقوع حادثين منفصلين فى البحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى عند مدخل الرحمانية أمام قرية الزواوي، بنطاق دائرة مركز الرحمانية، بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة.

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة شخصين وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: “محمود دسوقي محمد، 40 سنة، مقيم الرحمانية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وخالد على، 26 سنة، مصاب بكسر في الحوض”.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

فى السياق ذاته، أصيب شخصان، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بالتلتوار بطريق «مصر- اسكندرية» الزراعي، أمام مدخل الإذاعة بنطاق مركز كفر الدوار اتجاه إسكندرية، ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة شخصين وجار عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى كفر الدوار العام وحرر المحضر اللازم.

وأسفر الحادث عن أصابة «محمد عبدالمولى عبدالحميد »، 39 سنة، مقيم بسيدي بشر، مصاب بجروح متفرقة بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، ونوال الزغبي، 26 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.