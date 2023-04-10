الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تتابع أعمال صيانة ورفع كفاءة الكورنيش بحي المنتزة أول

جولة نائب محافظ الإسكندرية
جولة نائب محافظ الإسكندرية

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول، من خلال التواجد الميداني اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة طريق الكورنيش، بنطاق المنتزه أول.

شملت الأعمال، إحلال وتجديد غرف الإضاءة، وصيانة الكشافات، ومتابعة اعمال إعادة الشئ لأصله، لوادي دجلة بمنطقة بئر مسعود، فضلاً عن أعمال النظافة العامة لشركة نهضة مصر  للخدمات البيئية من غسيل الأرصفة ونظافة الأنفاق.

كما تم متابعة أعمال الصيانة لسور الكورنيش المنفذة من جهاز تعمير الساحل الشمالي بنطاق الحي.


وفي سياق آخر، قاد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس الحي، حملة مكبرة استهدفت مطاردة الفريزة وتم مصادرة أجولة، والتحفظ على تروسيكل وذلك بشارع محمد نجيب مع شارع خالد بن الوليد.


يأتي ذلك تنفيذًا تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للحد من إنتشار ظاهرة الفريزة، ومصادرة أجولة المخلفات للحفاظ علي بيئة نظيفة وصحية بشوارع الإسكندرية، وإزالة كافه اشكال التعديات على حرم الطريق العام والاستجابة لشكاوى المواطنين.


وتم خلال الحملة، إزالة باب حديد يغلق ممر بشارع زينه بمنطقه السيوف ترام، والتحفظ عليه، وإزالة الباعة الجائلين من شارع خليل حماده والحواجز بشارع 57 ميامي، والتحفظ علي العديد من الإشغالات.

جاء ذلك بجهود مكثفة من إدارة اشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد، ووحدة الإزالة الفورية بقيادة عادل أحمد، وشرطة مرافق المنتزه أول، والإدارات المعنية بالحي.


كما نفذت إدارة الازمات بالحي بقيادة أمل أحمد، بالتعاون مع وحدة الإزالة الفورية، حملات استباقية لإزالة مخالفات البناء بالعزب التابعة لحي المنتزه أول، والتي تشكل تعديًا صارخًا على الأراضي الزراعية، حيث تم خلال حملة اليوم فك شدة خشبية بعزبة محسن رقم 2 بنطاق الحي،  وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
 

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