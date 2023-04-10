السجن المؤبد لصاحب مطعم لحيازته كمية من المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب مطعم بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه مما أسند إليه، ومصادرة المخدر والسيارة الهاتف المحمولة ، والمبلغ النقدي المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحي، والمستشار أمير مجدى منير، وأمين سر المحكمة إبراهيم محمد غريب.



ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 22789 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم .

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، قيام المتهم" ع.ح.ح" صاحب مطعم بطريق مطروح ، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، بضبط وتفتيش شخصه ومسكنه ونفاذا لتنفيذ القرار، عقب تواجده مستقلا سيارة متوقفة بجانب الطريق وحضرت إليه وسيارة أخرى ربع نقل، بدون لوحات معدنية واستخلاص منها حقيبة بنية فتم إلقاء القبض عليه بينما لاذا العميل بالفرار وبتفتيش الحقيبة حوزة المتهم عثر بداخلها علي عدد 210 طربة حشيش.

وبتفتيش الحقيبة الخلفية للسيارة محل البلاغ؛ عثر بها على حقيبتين، الأولى سوداء اللون بداخلها عدد 6 آلاف قرص خالي من أي مادة مخدرة، والحقيبة الثانية زرقاء اللون بداخلها عدد 100 طربة حشيش، بتفتيش شخص المتهم عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتفين محمولين، وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لاخفاء المواد المخدرة وسهولة التنقل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن عدد 210 طربة حشيش من النوع المسمى بسكوته وزنه 20.520 كيلو جرام وأن عدد 100 طربة من النوع المسمى صابونة وزنه 24.452 كيلو جرام فان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.