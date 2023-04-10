متحدث المجلس القومي الأمريكي: لا نعرف حجم ضرر الوثائق السرية على الأمن القومي

قال المتحدث باسم المجلس القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلعنا الأسبوع الماضي عن تسريب وثائق سرية.

وأضاف كيربي خلال كلمته خلال المؤتمر الصحفي، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال مع مسؤولي الأمن القومي بشأن الوثائق، معقباً: "لا نعرف حجم ضرر الوثائق السرية على الأمن القومي الأمريكي".

وأوضح المتحدث باسم المجلس القومي الأمريكي، أن وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن الوثائق السرية.

وتابع جون كيربي، المتحدث باسم المجلس القومي الأمريكي: "نجدد تأكيدنا على علاقتنا القوية مع فرنسا والرئيس ماكرون".

خطوات البنتاغون

وكان البنتاغون قد أكد أن تسريب وثائق أميركية سرّية يطرح خطراً أمنياً "جسيماً"، مشيراً إلى أنه اتخذ خطوات لمعرفة هوية الأشخاص الذين اطلعوا عليها.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أنه تم إبلاغ وزير الدفاع لويد أوستن بتسريب الوثائق يوم 6 أبريل الجاري.

كذلك أوضح البنتاغون أن التفاصيل في الوثائق المسربة من الممكن أن تتسبب بخسائر في الأرواح، لافتاً إلى أن كبار المسؤولين يتواصلون مع دول العالم للتأكيد على سلامة العمل الاستخباراتي.

وأوضح أن الوثائق المسربة مصنفة على أنها عالية السرية.

كما أشار البنتاغون إلى أن الوثائق المسربة شبيهة بتلك التي يتم تقديمها لكبار القادة، مشيراً إلى أن بعض الصور في الوثائق المسربة تم تعديلها.