الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث المجلس القومي الأمريكي: لا نعرف حجم ضرر الوثائق السرية على الأمن القومي

جون كيربي
جون كيربي

قال المتحدث باسم المجلس القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلعنا الأسبوع الماضي عن تسريب وثائق سرية. 

وأضاف كيربي خلال كلمته  خلال المؤتمر الصحفي، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال مع مسؤولي الأمن القومي بشأن الوثائق، معقباً: "لا نعرف حجم ضرر الوثائق السرية على الأمن القومي الأمريكي". 

وأوضح المتحدث باسم المجلس القومي الأمريكي، أن وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن الوثائق السرية.

وتابع جون كيربي، المتحدث باسم المجلس القومي الأمريكي: "نجدد تأكيدنا على علاقتنا القوية مع فرنسا والرئيس ماكرون".  

 خطوات البنتاغون

وكان البنتاغون قد أكد أن تسريب وثائق أميركية سرّية يطرح خطراً أمنياً "جسيماً"، مشيراً إلى أنه اتخذ خطوات لمعرفة هوية الأشخاص الذين اطلعوا عليها.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أنه تم إبلاغ وزير الدفاع لويد أوستن بتسريب الوثائق يوم 6 أبريل الجاري.

كذلك أوضح البنتاغون أن التفاصيل في الوثائق المسربة من الممكن أن تتسبب بخسائر في الأرواح، لافتاً إلى أن كبار المسؤولين يتواصلون مع دول العالم للتأكيد على سلامة العمل الاستخباراتي.

وأوضح أن الوثائق المسربة مصنفة على أنها عالية السرية.

كما أشار البنتاغون إلى  أن الوثائق المسربة شبيهة بتلك التي يتم تقديمها لكبار القادة، مشيراً إلى أن بعض الصور في الوثائق المسربة تم تعديلها.

الأكثر قراءة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. شوقي فتح الله يعترف: "ليا عيون جوه بيت جعفر"

«الكتيبة 101» الحلقة 19.. حكيم داعش لقادة التكفيريين: الغزوات الكبيرة تحتاج للدولار

«حكماء المسلمين»: الشيخ زايد ترك إرثًا عظيمًا يخلده التاريخ

إصابة قوية لـ رامى ربيعة بعد التحام مع رمضان صبحى فى نهائى كأس مصر

"تمتد للجذور".. العلاقات التاريخية بين مصر واليونان

"إحياء الجذور".. قصة تسع قمم رسخت التعاون بين مصر واليونان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس