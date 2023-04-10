النيابة تحيل عاطل يسرق الهواتف المحمولة بالمعادي للمحاكمة

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، إحالة عاطل يسرق الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، في محافظة الجيزة،إلى المحاكمة الجنائية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات، وتحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعادي، بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص، ومقيم بمحافظة الجيزة، بالتردد على محلات بيع الهواتف المحمولة وعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر"، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.