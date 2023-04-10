بالأرقام.. ما هو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان؟

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا، صباح غد الثلاثاء، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية، موضحًا أن الزيارة سوف تتضمن لقاءات هامة لوزير الخارجية مع كل من رئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكيس" ووزير الخارجية "نيكوس ديندياس"، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

وللعلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان تاريخا مشرفا، حيث تمثل مصر واليونان جسرًا لربط الشرق بالغرب حيث تعد مصر بوابة اليونان للتواصل مع الدول الإفريقية، وتمثل اليونان بوابة رئيسية لمصر مع دول البلقان ودول شرق أوروبا، وقد تقاربت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، ليواصل الجانبان تحقيق المكاسب الاستثمارية والتجارية.

قفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان بنسبة 112.8% خلال النصف الأول من 2021، مسجلة مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، في مقابل 477,6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 .

بلغت قيمة الصادرات المصرية لليونان 807,4 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 273,8 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 194,9%، في حين سجلت قيمة الواردات المصرية من اليونان 209,1 مليون دولار، مرتفعة من 203,8 مليون دولار، وبنسبة زيادة قدرها 2,6 %.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان 8,4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، مقابل 7,1 مليون دولار خلال العام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 18,7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات اللبنانيين العاملين في مصر 2,2 مليون دولار، مرتفعة من 1,8 مليون دولار، بنمو نسبته 23,4.

بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن في اليونان طبقــا لتقـديـرات البعثة 30 ألف مصري حتى نهاية 2020.