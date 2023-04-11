الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«حضرة العمدة» يناقش رسائل مجتمعية وقضايا لها تأثير إيجابى

روبى فى مسلسل حضرة
روبى فى مسلسل حضرة العمدة

«حضرة العمدة» من المسلسلات المهمة التي تفيد المجتمع ،خاصةً أنه مسلسل يناقش رسائل واضحة مجتمعية، وقضايا لها تأثير إيجابي وتوعية لهم، ومن أول المسلسلات التي ناقشت قضية ختان الإناث وأضرارها على الفتيات بصورة واضحة.

 

قضايا مسلسل حضرة العمدة
«ختان الإناث »

يُناقش مسلسل حضرة العمدة أخطر الخطايا التي واجهتها الفتيات مؤخرًا وهي «ختان الإناث»، والذي فقدت بعض الأسر فتياتها بعد تعرضهن لتلك الجريمة والتي تسببت لهم المزيف بعد بتر جزء من جسدهن، ومنهم من تعرض لضغوطات نفسية خاصة بعد الزواج لآنه يتسبب للبعض لآلام حادة أثناء العلاقة الزوجية، وهذا جزء حدث من ضمن أحداث المسلسل مع بعض الفتيات ومنهم «سهير» التي تجسد شخصيتها الفنانة «دينا» شقيقة العمدة صفية.


«تمكين المرأة»

تمكين المرأة والحفاظ عل حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها، هي أبرز قضايا «حضرة العمدة» والتي تسعي روبي في أحداث المسلسل إلى خلق روح جديدة المرآة الريفية بمعني أصح وقدراتها وتضحياتها على العمل، ومساعدتهم إلي  إرادة الشغف والعمل والتحديات التي ومساعدتهم في ترسيخ قيم العدالة والمساواة ومنحهم القدرة علي مواجههة الصعوبات وكسر العادات الخاطئة.


«الهجرة غير الشرعية»

واجهه مسلسل قضية الهجرة غير الشرعية والتي تستهدف الشباب إلى الاستغلال من سماسرة وتجار هذا العمل الإجرامي بعد الاستقرار وتحقيق أهداف مقابل مال، حيث عرض المسلسل حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربي بشكل غير شرعي وكيفية حماية تلك الظاهرة التي تهدد شبابنا خاصة أهالي القرى.

 

قصة مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي التي تجسد دور «صفية الفارس» تخرجت من  علم النفس وعملت استاذة في الجامعة الأمريكية، بعد موت زوجها شهدت ضغوطات شديدة من عائلتها للترشح علي مصنب العمودية في قرية تل شبورة التي انشاء بها عائلتها والتي تعتبر من اكبر العائلات في القرية.

ونجحت الدكتور صفية ولكن وقف ضدها الكثير من اعدائها بعد المنصب، وحاولت أن تغير الكثير من المفاهيم وتناقش الكثير في القضاي والقضاء علي العادات والتقاليد الخاطئة التي اعتادوا عليها أهل القرية وتوعيتهم بشكل صحيح، خاصة بعد غد إرضاء بعض الاهالي فكرة أن تتولي فتاة منصب العمودية حكراً علي رجال البلد.

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