الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"عملة نادرة" الحلقة 19.. مريم الخشت تتخلص من ابتزازها بمساعدة نيللى كريم

مريم الخشت في عملة
مريم الخشت في عملة نادرة

يعرض مسلسل “عملة نادرة” يوميا على مجموعة قنوات سي بي سي، حيث يبرز قضايا مختلفة تخص المرأة الصعيدية التي تعيش وسط العادات والتقاليد التي تحرمها من الورث والحق في اختيار شكل حياتها.

وخلال أحداث الحلقة التاسعة عشر ذهب شداد "محمد لطفي" لمنزل نفيسة صديقة إسراء "مريم الخشت" التي كانت تبتزها بهدف مساعدة إسراء بأمر من نادرة "نيللي كريم"، وبالفعل ذهب لمنزلها برجال الجبل وقاموا بالتخلص منها.

وطلب شداد من رجاله سرقة كل ما في المنزل حتى يتضح أن الهدف كان السرقة فقط، وليس الوصول للهاتف الذي به صور إسراء في وضع مخل، وعاد زوج نفيسه للمنزل ووجدها غارقة في دمها.

وخانت نفيسة أمانة صديقتها وقامت بتصويرها على غير علمها أثناء استعانتها بالدجالين حتى تستطيع الإنجاب، حيث تم تخديرها من قبل الموجودين بالمعبد وقام شخص بمارسة علاقة معها دون علمها أدى لحملها، واعتقدت أنها استطاعت أن تنجب من زوجها علاء “محمد فهيم”.

ودارت أحداث حلقة الامس من مسلسل “عملة نادرة” حول الانتخابات بالنجع بالتنافس بين عبد الجبار وحسن أبو عصايا، حيث قررت نادرة أن تدعم حسن لكي يسقط عبدالجبار بالانتخابات وتشمت به، وشهدت الخلقة سقوط عبدالجبار بالفعل.

أبطال مسلسل عملة نادرة 2023

وتقدم الفنانة نيللي كريم مسلسل “عملة نادرة” مع فريق عمل كبير يضم كلا من جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، والعمل الفني بمسلسل عملة نادرة من إنتاج الشركة المتحدة التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع المصري يشارك رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

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