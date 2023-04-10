الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نادي الأدب" و"بوجي والمسحراتي".. بحديقة الفنون بمقر القومي لثقافة الطفل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

يستمر المركز القومى لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف في استقبال أطفال المدارس بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم لتقديم أنشطته الثقافية والفنية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ولأول مرة يقيم المركز أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بشهر رمضان المبارك تحت عنوان "أهلا رمضان" وذلك أمس اليوم الاثنين ١٠ أبريل؛ ياتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

 تتضمن الفعاليات "نادي الأدب"ويستهدف تنمية مواهب الأطفال الذين لديهم اهتمامات أدبية في الشعر والقصة والمسرح والرواية، حضر على المنصة الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، الباحث أحمد عبد العليم مدير عام البحوث والدراسات، الباحث حسن الحلوجي مقرر النادي، حيث دارت مناقشة مع جمهور الأطفال حول تعريف الحكاية أو الحدوتة والفرق بينهما وبين القصة القصيرة، وتم الاستشهاد بمجموعة من الإبداعات التي حكاها جمهور الأطفال حول قصص يعرفونها أو من تأليفهم وتمت مناقشتها مع زملائهم الحاضرين، وذلك بقاعة السينما التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني.

مسابقة "بوجي والمسحراتي" مع الفنانة إيمان صبري، وتم توزيع مجموعة من إصدارات المركز على الأطفال الفائزين.

ورشة "كارت معايدة" بتقنية القص واللصق مع د.هانم صبرة، و ورشة "أشكال بالورق" وتم عمل شكل البيضة مع الفنانة رشا منير، و ورشة "رسم وتلوين" مع الفنانة آيات حسني والفنان محمد مجدى، و ورشة "ألعاب ورقية" وتم عمل فانوس مع أ.نسرين محمد، و ورشة "تشكيل بالورق" وتم عمل شكل وردة مع أ.سمية حسن، ورشة "تلوين" شكل الفانوس والمسحراتي مع أ.وسام عادل، ورشة "الكاب الكيوت" مع أ.خضرة محمد، تربية رياضية" مع كابتن محمد حنفي، وذلك بحضور طلاب مدرسة السادات الابتدائية، ومدرسة العمرانية الابتدائية المشتركة.

جدير بالذكر أن التعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة برئاسة أ.أشرف سلومة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أ.سمية الخطيب، مدير إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة د.نجلاء فرغلي، مسئول التعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالجيزة د.شيماء الصياد، وتنسيق الفعاليات بسمة مصطفى، مدير حديقة الفنون أوجيني صبحي، مدير إدارة الإعلام السيناريست وليد كمال.

 

الكاتب محمد ناصف حديقة الفنون أطفال المدارس المركز القومي لثقافة الطفل نادي الأدب الشعر والقصة المسرح والرواية

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