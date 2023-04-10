حصاد القوى العاملة اليوم.. تحصيل مستحقات للعمالة المصرية المغادرة للأردن

شهدت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، عددا من الأحداث المهمة، حيث أعلنت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ121 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 42 عاملاً مصرياً لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

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حصاد القوى العاملة في 9 محافظات: فرص عمل وتفتيش وتدريب مهني

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن نشاط مديريات القوى العاملة بـ9 محافظات هي: الجيزة، ومطروح، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، وجنوب سيناء، راصدةً ما قدمته من خدمات وأنشطة خلال شهر مارس 2023، وتمثلت في توفير 640 فرصة عمل لذوى الهمم والقدرات، والتفتيش على 3969 منشأة عمالياً وتحرير 361 محضراً لمنشآت مخالفة، والتفتيش على 1403 في مجال السلامة والصحة المهنية وإعطاء 331 مخالفة لمنشآت، وعقد 36 ندوة توعية في مجالات مختلفة، وصرف 2 مليون و879 ألفاً و500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بتلك المديريات.



"القوى العاملة": دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بدمياط .. وجوائز للمتفوقين

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بشأن بدء دورة تدريبية مجانية بالوحدة المتنقلة على مهنة التفصيل والخياطة بقرية "السرو" مركز الزرقا بمحافظة دمياط ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها وزارة القوى العاملة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتدريبهم وتنميه مهاراتهم.