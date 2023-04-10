الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد عبدالله يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "جعفر العمدة"

أحمد عبدالله
أحمد عبدالله

كشف الفنان أحمد عبدالله، تفاصيل دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي قدم فيه شخصية "كارم"، مؤكدًا أنها تحمل تناقضات كثيرة.

تفاصيل الشخصية

وقال خلال لقائه في برنامج "الإبداع في مصر"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن "كارم"، هو الابن الأصغر لأكبر أصحاب محلات ذهب في السيدة زينب، وكان شابًا مدللًا ومرة واحدة توفى شقيقه الأكبر ودخل الآخر السجن، واتهم جعفر العمدة بأنه السبب في ذلك، وهو الذي تسبب في كرهه الشديد لجعفر العمدة رغم أنه برئ من أي اتهام.

وتابع، أن جعفر العمدة تزوج من دلال ابنة العائلة المحببة لهم رغمًا عن عائلتها، و"جعفر" شخصية ثقيلة وغنية والناس تحبه وكان في مقابلته شخص مدلل وهو "كارم".

وأشار إلى أنه عمل على الشكل الخارجي، لأن الجزء الكبير من الشخصية في الاكسسوار، مؤكدًا ان مزايا العمل مع المخرج محمد سامي، أن الممثل يأخذ سيناريو 30 حلقة على خلاف غيره فيستطيع الممثل أن يتأقلم مع الشخصية كاملة.

وأكد أنه حتى يصل الناس لكره الشخصية التي يقدمها بسبب أنها مؤذية فهذا نجاح للممثل نفسه.

احمد عبدالله مسلسل جعفر العمدة تفاصيل الشخصية اكسترا نيوز محمد سامي

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