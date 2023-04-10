بيريرا يدعم حكام نهائى الكأس قبل انطلاق مباراة الأهلى وبيراميدز

حرص البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ومعه عدد من أعضاء اللجنة على رأسهم محمد فاروق وأحمد أبو العلا على التواجد في فندق إقامة حكام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

وأصر بيريرا على التواجد مع طاقم حكام نهائى بطولة كأس مصر بقيادة امين عمر، كنوع من الدعم لحكامه قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة المهمة.

ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز، بعد قليل، على إستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022.

كان الخبير البرتغالى قد أصر على اساد مهمة إدارة مباراة نهائى كأس مصر لطاقم حكام مصرى برغم تقدم نادى بيراميدز بطلب رسمى لتعيين حكام اجانب لهذه المباراة.

وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي وبيراميدز لأمين عمر، بعد طلب بيراميدز استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي المرتقبة.



وينشد الأهلي حصد لقبه الثاني، بعد فوزه بلقب السوبر المحلي أمام الزمالك، فضلا عن زيادة ألقابه في كأس مصر لـ 38 بطولة؛ وهو صاحب النصيب الأكبر والرقم القياسي في حصد اللقب بـ 37 مرة؛ منها 2 لقب بالاشتراك مع الزمالك، و16 مرة وصيف، فيما يسعى بيراميدز لأول ألقابه في الكأس؛ حيث تواجد وصيفا مرة واحدة في نسخة 2018-2019.