الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوى العاملة: ملتقى لتشغيل "ذوي همم" في 6 شركات بالإسكندرية

القوى العاملة
القوى العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عن تنظيم ملتقى التشغيل الخامس لذوى الهمم من الجنسين بالتعاون مع  6 شركات مشاركة وهي: شركة امريكانا للخدمات، وشركة فرجللو للمنتجات الغذائية، وشركة بداية لتصنيع اللحوم، ومستشفى إبراهيم عبيد، وشركة ليسيكو، وجملة ماركت.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، أوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تقريره ، تنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الجنسين مع مسئولي الشركات بقاعة المديرية، وحضر 35 من راغبى العمل وقد تم ترشيحهم بالشركات المشاركة وتوفير فرصة عمل لائقة لهم ، مؤكداً أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بذوي الهمم وتشغيلهم بوظائف حقيقية من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل لائقة  لهم من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة  لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات  من الجنسين بجميع التخصصات .

وقال وكيل مديرية القوى العاملة أنه تم عمل المقابلات لعدد 35 من المتقدمين واستكمال أوراق المرشحين وجارى الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها تأمين اجتماعي ورعاية صحية طبقا للقانون كما تم مراعاة تناسب العمل مع نوع الإعاقة ،وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

 

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مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ملتقى التشغيل ذوي الهمم شركة امريكانا وزير القوى العاملة حسن شحاتة فرص عمل

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