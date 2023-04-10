بطلق ناري.. مقتل مؤذن مسجد في محافظة المنيا

لفظ مؤذن مسجد أنفاسه الأخيرة بعد أن لقى مصرعه خلال مشاجرة بإحدى القرى التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى بني مزار المركزي، تتضمن وصول "أ.ف" 38 عاما موظف بالأوقاف ويعمل مؤذن في مسجد، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالرأس.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، وإجراء التحريات الأولية، تبين مقتل المؤذن خلال مشاجرة مع آخرين جاري تحديدهم وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات وسرعة تحديد وضبط المتهمين.